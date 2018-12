Mattarella non sarà a Teatro a Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 9 DIC - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà presente, domani sera, alla prima del 'Simon Boccanegra' di Giuseppe Verdi al Teatro Galli di Rimini.

Il Capo dello Stato ha annullato la sua partecipazione in segno di lutto per la tragedia di Corinaldo dove sono morti cinque ragazzini e una mamma schiacciati dalla calca mentre tentavano di fuggire da un locale per il panico scatenato probabilmente da uno spray urticante.

Rimini, osserva il sindaco Andrea Gnassi, "si unisce al dolore delle famiglie, delle vittime dell'Italia intera e al nostro Presidente della Repubblica per questi fatti drammatici, davanti ai quali ogni alto impegno deve obbligatoriamente essere messo in secondo ordine". Ad ogni modo, prosegue, "nel dolore immenso di un Paese intero, ci onora che il Presidente abbia voluto comunque anticipare che la sua visita al teatro di Rimini è solo rimandata: sarà al 'Galli' in un'altra occasione, quanto prima, durante la stagione operistica e sinfonica".