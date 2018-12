Roberto Abbado guida Filarmonica Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 DIC - Appuntamento martedì sera all'Auditorium Manzoni con l'Orchestra Filarmonica di Bologna diretta per la prima volta in un concerto dal vivo da Roberto Abbado: finora si erano incontrati solo per la registrazione del cd 'Belcanto' con la mezzosoprano Elina Garanca.

In realtà con molti dei professori dell'orchestra, quelli del Teatro Comunale, la frequentazione risale agli novanta, poiché il maestro milanese è di casa nel teatro di Piazza Verdi. Ospite della serata, in sostituzione dell'indisposta Alice Sara Ott, ci sarà anche il giovane pianista russo Daniel Kharitonov, uno dei talenti più brillanti del Concorso Tchaikovsky 2015, e pupillo di Valery Gergiev.

Kharitonov interpreterà il popolarissimo Concerto in la minore per pianoforte e orchestra Op. 16 di Edvard Grieg. La locandina si aprirà con l'Ouverture 'Genoveva' di Robert Schumann e, nella seconda parte, la Sinfonia N. 1 in do minore Op. 68 di Johannes Brahms.