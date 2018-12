Harlem Gospel Choir arriva a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 7 DIC - Dopo il successo delle passate stagioni, il Teatro Duse di Bologna torna ad ospitare il 12 dicembre, alle 21, lo Harlem Gospel Choir, uno dei più celebri e longevi cori gospel d'America, di nuovo in tournée in Italia.

Fondato nel 1986 da Allen Bailey, il coro è formato dalle più belle voci di Harlem e New York City. Tra i tantissimi recital in giro per il mondo, si ricordano quelli che lo Harlem Gospel Choir ha tenuto per la famiglia reale inglese, per il presidente Obama, per Nelson Mandela, Elton John e per due papi, collaborando con alcune delle più grandi star, da Andre Rieu a Diana Ross, da Bono ai The Chieftains. Da 25 anni lo Harlem Gospel Choir incarna lo spirito del Vangelo, diffondendo messaggi di speranza e gioia nella fede. Ogni concerto è un viaggio attraverso canzoni d'amore e d'ispirazione. La lunga carriera del coro è segnata anche da numerosi eventi benefici finalizzati alla raccolta fondi per cause umanitarie e solidali.

