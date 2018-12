Disco orario 'motorizzato', denunciata

(ANSA) - RAVENNA, 6 DIC - Sul cruscotto della sua vettura, aveva piazzato un ingegnoso disco orario motorizzato in grado di spostare da solo la lancetta in avanti. Per questo a Castel Bolognese, nel Ravennate, una automobilista di 42 anni è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata dalla Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina.

Tutto è accaduto quando, durante un controllo, un agente ha notato sul cruscotto della vettura in questione un particolare dispositivo che, grazie a un motorino collocato dietro il cartoncino-indicatore del disco orario, spostava automaticamente in avanti la lancetta un po' come fosse un orologio.

Un modo per aggiornare continuamente l'ora di arrivo negli stalli di sosta e consentire così una sosta indisturbata per lunghi periodi.