Apre nuovo negozio Unibo, con Macron

(ANSA) - BOLOGNA, 6 DIC - Taglio del nastro per il nuovo 'Unibostore', il negozio che ospiterà e venderà al pubblico il merchandising dell'Università di Bologna. Lo spazio si trova in piazza Verdi, in piena zona universitaria, a due passi dal rettorato e dalle principali facoltà.

In vendita felpe, magliette, tute, tazze, penne, agende e quaderni, con il brand dell'ateneo. Il progetto è stato sviluppato con la collaborazione di 'Macron', azienda bolognese leader nel settore dell'abbigliamento sportivo (e non solo), che ha scelto di reinvestire gli eventuali utili in borse di studio e sostegno a progetti dell'Alma Mater, come ha annunciato Ceo, Gianluca Pavanello. A gestire lo spazio saranno i ragazzi del Cusb, il centro sportivo universitario: oltre alla vendita diretta del merchandising, l'Unibostore, infatti, funzionerà anche da sportello per informazioni e iscrizioni alle varie attività del centro.