Ynap, la moda per imparare il 'coding'

(ANSA) - BOLOGNA, 5 DIC - Il gruppo Yoox Net-A-Porter (Ynap) partecipa all'iniziativa "Hour of Code" di Code.org, evento globale per l'apprendimento tecnologico e informatico, promuovendo attività educative per avvicinare le giovani generazioni alla tecnologia attraverso le lenti della moda. Tra le iniziative in programma in Italia ci sono i workshop e le sessioni di programmazioni aperte al pubblico in collaborazione con la Fondazione Golinelli.

Le lezioni, all'Opificio Golinelli di Bologna e nelle scuole elementari, medie e superiori locali, coinvolgeranno oltre 600 ragazzi dai 4 ai 14 anni. I volontari Ynap insegneranno ai più giovani la creazione dei pixel e la programmazione dei droni. I ragazzi dai 12 anni in su impareranno a creare il look perfetto per questa stagione, utilizzando Sphero, la sfera-robot programmabile. Venerdì 7 dicembre un gruppo di studentesse delle scuole locali tra 15 e 18 anni parteciperà a un hackathon con un focus sulla moda presso il Tech Hub di Ynap a Londra.