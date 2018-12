Venturi radiato, Cc in Regione e ordine

(ANSA) - BOLOGNA, 05 DIC - I Carabinieri, su disposizione della Procura di Bologna, oggi hanno acquisito atti, materiali e documentazioni negli uffici della Regione Emilia Romagna, in viale Aldo Moro, e in quelli dell'Ordine dei Medici per chiarire alcuni aspetti sulla radiazione dell'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi. Una decisione arrivata al termine di un procedimento disciplinare. E' stato aperto dalla Procura un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato per la raccolta degli atti per eseguire gli accertamenti.

Venturi, che è anche un medico, era stato radiato dall'ordine, nei giorni scorsi, a causa di un provvedimento sulla presenza degli infermieri sulle ambulanze.