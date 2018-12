In mostra presepi genovesi del '700

(ANSA) - BOLOGNA, 5 DIC - I 'Presepi genovesi del Settecento dal Museo Giannettino Luxoro sono protagonisti di una mostra allestita dal 7 dicembre al 20 gennaio al Museo civico d'Arte industriale e Galleria Davia Bargellini di Bologna.

Inaugurazione giovedì, ore 18.30, con l'arcivescovo Matteo Zuppi e l'assessore comunale alla cultura Matteo Lepore.

Da oltre dieci anni, nell'imminenza del Natale, i Musei civici d'Arte antica, in collaborazione con il Centro Studi per la Cultura Popolare di Bologna, realizzano al Museo Davia Bargellini un appuntamento espositivo in cui, accanto agli esemplari conservati nella collezione permanente - la più ampia raccolta, numerica e qualitativa, di statuine del presepio bolognese del XVIII e XIX secolo presente in città - vengono presentati importanti gruppi presepiali che documentano la fortuna di questo specifico tipo di produzione artistica in aree regionali diverse.

Per le festività 2018-2019 l'esposizione, organizzata insieme ai Musei Civici di Genova, offre al pubblico l'opportunità di ammirare due presepi provenienti dal Museo Giannettino Luxoro, databili fra la seconda metà e la fine del XVIII secolo, che consentono al visitatore di porre a confronto tradizioni artistiche diverse - bolognese e genovese - entrambe molto significative nella produzione di questo particolare tipo di scultura, generalmente di destinazione domestica, di ridotte dimensioni, ma di grande pregio.(ANSA).