Esplosione a Modena, ustionato 19enne

(ANSA) - MODENA, 5 DIC - Esplosione questa mattina in centro storico a Modena, poco dopo le nove, in una abitazione di via Blasia. Un giovane di 19 anni, pare uno studente, è rimasto gravemente ustionato. Stando alle prime notizie che si hanno in merito, l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia. L'area è stata isolata per permettere l'evacuazione delle persone residenti nell'immobile. Non ci sarebbero altri feriti.

Il 19enne è originario di Chieri, nel Torinese ed è stato condotto all'Ospedale di Parma: a quanto appreso avrebbe ustioni sul 90% del corpo e si trova in coma farmacologico. Fondamentale l'intervento degli uomini della Polizia di Stato i quali hanno estratto dall'immobile colpito dall'esplosione il ragazzo e altre tre persone.

