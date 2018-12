Orchestra Mozart Festival in aprile

(ANSA) - BOLOGNA, 1 DIC - Dal 26 al 28 aprile torna a Bologna la seconda edizione dell'Orchestra Mozart Festival, il complesso sinfonico fondato da Claudio Abbado che ora è in residenza a Lugano. Dopo la morte del maestro, nel 2014, il testimone alla guida dell'Orchestra Mozart è passato al direttore olandese Bernad Haintink che sarà ai concerti in programma prima nella città svizzera (dal 21 al 24 aprile) e poi nel capoluogo emiliano-romagnolo, dove il complesso è nato nel 2004. I programmi, negli spazi dell'Auditorium Manzoni, prevedono per la prima serata la Sinfonia concertante per oboe, fagotto, violino, violoncello e orchestra di Haydn e l'Eroica, la terza, di Beethoven, mentre il 28 verranno eseguiti l'Ouverture da Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn, il Concerto per pianoforte e orchestra N. 22 di Mozart (solista Martin Helmchen) e la Sinfonia N. 4 di Schubert. Anche in questa occasione ci sarà un concerto dei Solisti dell'Orchestra, il 27, dedicato a musiche di Mozart e Beethoven.