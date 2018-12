Il pianista Volodin a Bologna

A causa di un'improvvisa indisposizione, il pianista norvegese Leif Ove Andsnes ha cancellato il suo recital pianistico per i concerti di Musica Insieme di Bologna. Al suo posto, la Fondazione ha chiamato un altro pianista di fama internazionale, il russo Alexei Volodin: e dunque il 3 dicembre all'Auditorium Manzoni alle 20.30 si potrà ascoltare un programma tutto dedicato a Sergej Rachmaninov. Balzato all'attenzione internazionale dopo il trionfo al Concorso internazionale Géza Anda di Zurigo, Volodin sarà interprete delle due uniche Sonate per pianoforte del compositore russo, quella in re minore Op. 28, completata nel 1907, "naturalmente selvaggia e come infinita", e quella in si bemolle minore Op. 36, composta invece nel 1913 e rivisitata nel '31 per 'asciugarla' e ridurne le estreme difficoltà tecniche.

Nella seconda parte Alexei Volodin proseguirà con i Sei Moments Musicaux Op. 16, scritti a ventiquattro anni e intrisi delle struggenti suggestioni memori degli amatissimi Chopin e Ciajkovskij.