Film restaurato, esce 'L'appartamento'

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - La Cineteca di Bologna porta nelle sale, dal 3 dicembre, in versione restaurata in 4K, il film 'L'appartamento' (1960), cult di Billy Wilder con Jack Lemmon e Shirley MacLaine.

'L'appartamento' vinse cinque Oscar, tra cui quello per il miglior film, la miglior regia, la migliore scenografia e il miglior soggetto originale. "Le sequenze di Natale e Capodanno - come scrisse il giornalista e critico Hellmuth Karasek - sono da annoverare tra il meglio del cinema degli anni Sessanta".

Dopo l'anteprima della scorsa estate alla 32/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato', il film esce grazie al progetto della Cineteca per la distribuzione dei classici restaurati.