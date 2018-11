A Riccione il primo bagno aperto d'inverno

Uno stabilimento balneare aperto tutto l'anno, anche d'inverno. Succede a Riccione, nel Riminese.

Da domenica la 'Spiaggia del Sole 86-87' offrirà la possibilità di vivere il mare come fosse estate con lettini, docce calde, teli, accappatoi, spogliatoi e zone per il relax e per ritemprarsi, magari, dopo un bagno in mare.

I gestori della zona hanno deciso di partecipare al bando predisposto dal Comune attrezzando il loro stabilimento per la stagione più fredda così da fornire un servizio ai tanti che amano frequentare la spiaggia in questo periodo dell'anno e ai sempre più numerosi che si danno appuntamento per fare il bagno ogni domenica mattina.