Gli affitti turistici frenano il mercato della casa

Sul versante immobiliare a Bologna il 2018 finirà peggio di come era iniziato. E' l'analisi del 3/o Osservatorio Immobiliare di Nomisma che mette in luce "nel secondo semestre dell'anno una battuta d'arresto del mercato residenziale rispetto alle prospettive evidenziate nella prima parte dell'anno".

In particolare, Nomisma rileva "un forte spostamento" della domanda di compravendita verso quella della locazione, che torna sui livelli di 4 anni fa. Una dispersione dovuta a due componenti, "strutturali e congiunturali". Il primo riguarda la "la difficoltà per nuclei con minori capacità reddituali di accedere alla proprietà, anche a causa dell'impossibilità di accedere a un mutuo", mentre la seconda è determinata "dalla forte pressione di domanda per la locazione, sostenuta dalla locazione turistica, che sta ingessando anche il mercato della compravendita".