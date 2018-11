L'E-R dei congressi a Ibtm Barcellona

(ANSA) - RIMINI, 26 NOV - L'offerta del turismo congressuale dell'Emilia-Romagna si presenterà, dal 27 al 29 novembre a Barcellona, in occasione della rassegna "Ibtm" (Incentive, Business, Travel, Meetings) ospitata, da fine anni '80, negli spazi dell'ente fieristico barcellonese.

Con il coordinamento di Apt Servizi Emilia-Romagna saranno presenti all'interno dello stand Enit quattro operatori turistici dell'offerta congressuale regionale (Convention & Visitors Bureau di Bologna, Convention Bureau della Riviera di Rimini, Modenatur e Parma Incoming). All'interno dello stand, anche un info desk dell'Emilia Romagna per promuovere sul mercato internazionale la regione come destinazione d'eccellenza per gli eventi congressuali.

Nella serata del 28 novembre i quattro operatori regionali, assieme ad Apt Servizi, parteciperanno, in un hotel del centro di Barcellona, ad una serata networking dove incontreranno 25 qualificati buyer internazionali.

L'Ibtm di Barcellona, giunto alla sua 31/a edizione, rappresenta assieme alla rassegna 'Imex' di Francoforte uno degli appuntamenti chiave per la meeting industry europea ed internazionale.

La rassegna, organizzata dalla Reed Travel Exhibition - che oltre al Wtm di Londra gestisce un ampio calendario di fiere in diversi paesi del mondo - vedrà la presenza di oltre 3.000 espositori della meeting industry provenienti da 150 paesi.

Il turismo della Meeting Industry rappresenta, un prodotto centrale nell'offerta turistica dell'Emilia-Romagna con qualificati Centri Congressi, tra cui spiccano quelli di Rimini e Bologna. Il Progetto regionale Mice (Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi) valorizza l'offerta congressuale e sostiene le attività degli operatori. Da diversi anni si è poi sviluppato anche il segmento dei viaggi incentive legati ai prodotti turistici di eccellenza. (ANSA).