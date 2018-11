A Bologna show cooking chef non vedente

Uno 'show cooking', tenuto dallo chef non vedente, Antonio Ciotola - che guiderà attraverso un'esperienza sensoriale gli studenti dell'istituto alberghiero Ipsar, di Casalecchio di Reno e tutti i partecipanti - per sostenere il sigillo 'NoLogo' dedicato a progetti dal taglio sociale.

L'iniziativa che vede protagonista lo chef della 'Taverna degli Archi' di Belvedere Ostrense, nell'Anconetano, è in programma domani dalle 12 al centro centro commerciale Vialarga di Bologna. L'obiettivo è quello di far conoscere 'NoLogo' marchio utilizzabile come sigillo di garanzia registrato in 31 paesi e apponibile su oltre 200 prodotti o mercati: le aziende che stampano 'Nologo' sui loro prodotti si impegnano a devolvere parte del ricavato in progetti a sfondo solidale.

Tra quelli già finanziati, spiega una nota, la ricerca del professor Pietro Cortelli sull'evoluzione della Dbs nella malattia di Parkinson e la donazione di macchinari per la riabilitazione neuromotoria all'ospedale Sant'Orsola di Bologna.



