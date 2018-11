Flotta Ferretti ad Abu Dhabi con Ferrari

Sempre più forte il legame tra il gruppo nautico Ferretti e la Ferrari. Come già avvenuto in occasione del Gran Premio di Monaco, anche in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi Ferretti Group schiera la sua flotta a fianco della Scuderia Ferrari. Ad Abu Dhabi sono a disposizione per visite e prove mare imbarcazioni dei marchi Custom Line 120', Riva 100' Corsaro, Pershing 82, Riva 76' Perseo and Riva Aquariva Super. Ferretti Group, sponsor ufficiale Fearri con il marchio Riva sui caschi di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è tra i gruppi leader della nautica mondiale con questo portafoglio di marchi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN e Custom Line. (ANSA).