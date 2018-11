Biglietto annuncia suicidio, ma è di 22 anni fa

Un biglietto trovato a terra con alcune frasi che annunciano l'intenzione di farla finita, un ringraziamento per un medico e la firma con un nome femminile.

Il ritrovamento del messaggio di addio, giovedì mattina in via Milazzo a Bologna, ha fatto scattare quella che per qualche ora è stata una corsa contro il tempo per salvare una donna dal suicidio. In realtà il biglietto, come si è poi appurato, era stato scritto ben 22 anni fa da una persona che, nel frattempo, ha superato la depressione e oggi è una pensionata ottantenne. Il lieto fine è stato scoperto dalla Polizia dopo una serie di accertamenti e verifiche, scattate subito dopo il ritrovamento del biglietto da parte di una commerciante, che ha avvertito il 113. "Mia moglie è qui in casa e sta bene" ha risposto il marito ai poliziotti, quando lo hanno chiamato.