'Make something week' a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Una serata all'insegna del baratto per promuovere la cultura del riciclo e del riuso contro il consumismo dello shopping del Black Friday. È lo spirito dell'iniziativa con cui Bologna aderisce alla "Make something week" organizzata in tutto il mondo da Greenpeace.

I volontari della sezione locale dell'organizzazione ambientalista hanno organizzato per domenica 25 novembre un momento di condivisione in cui barattare libri, vestiti, giocattoli, dischi musicali e qualsiasi altro oggetto in buono stato (presso LOrtica). Una serata in cui approfittare anche di un aperitivo "plastic free". Giunta alla seconda edizione, "Make something week" è la settimana di eventi-laboratorio gratuiti promossa da Greenpeace in tutto il mondo dal 23 novembre al 2 dicembre. Prende il via nel giorno del Black Friday, giornata tradizionale di sconti e acquisti in vista della stagione natalizia. Quest'anno in Italia l'associazione lancia anche una sfida all'uso della plastica monouso.