Il Vasco degli esordi in cofanetto e tv

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Un Vasco Rossi degli esordi come non si è mai sentito: questo promette la riedizione rimasterizzata del primo disco del rocker di Zocca, '...ma cosa vuoi che sia una canzone...', del 1978, in uscita il 7 dicembre con un cofanetto per il quarantennale con vinile, CD, cassetta, singolo 45 giri e un libro con interviste e immagini inedite.

Il debutto di Vasco inaugura la seconda stagione di '33 giri - Italian masters', serie di documentari di Sky Arte dedicati ai grandi album della musica italiana, che prossimamente parlerà di Fossati, Conte, Nannini, Battisti e Daniele.

Nella puntata in onda il 28 novembre su Sky Arte, Vasco siede davanti al mixer con l'arrangiatore e musicista Gaetano Curreri, leader degli Stadio e con lui co-fondatore di Punto Radio sull'Appennino modenese, e il fonico di allora e futuro produttore Maurizio Biancani (Fonoprint) per snocciolare aneddoti e retroscena, suonare e cantare brani del disco, tra riflessioni su poetica, politica e la Bologna del 1977.