New Italian Dance Platform a Reggio E.

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 NOV - Reggio Emilia sarà sede della quinta edizione di Nid-New Italian Dance Platform, la piattaforma della danza italiana che presenta il meglio della produzione coreutica nazionale, in programma dal 10 al 13 ottobre 2019. Organizzata da Ater, Fondazione nazionale della danza e Fondazione I Teatri, presenterà tra l'altro gli 'Open Studios', una nuova sezione che intende offrire a compagnie affermate e ad artisti emergenti un'ulteriore opportunità di partecipare alla piattaforma con progetti coreografici in via di sviluppo e che non abbiano ancora debuttato.

Un altro elemento innovativo sarà la presenza dei quattro Centri di produzione della danza - Compagnia Virgilio Sieni, Dancehaus Più e Scenario Pubblico-Compagnia Zappalà Danza, oltre alla Fondazione nazionale della danza/Aterballetto - che presenteranno alcune proposte rappresentative della propria identità artistica. È già online la call per partecipare alla selezione: aperta fino al 28 febbraio, è disponibile sul sito www.nidplatform.it.