Capodanno danzante a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Nuova formula per il Capodanno bolognese che quest'anno si dà al ballo con un calendario di eventi a partire dal 28 dicembre. Di tradizionale resta il rogo del 'Vecchione' in piazza Maggiore a mezzanotte, realizzato col contributo di tutti i cittadini, che concluderà una grande festa animata dai dj bolognesi del Collettivo Musicalista Petroniano.

Il primo gennaio alle 12.30 un valzer collettivo in piazza saluterà il 2019.

Il format è stato rinnovato, a partire dal nome: 'Dancin'Bo'.

Sarà il ballo il grande protagonista con il coinvolgimento di oltre 400 danzatori e più di 25 tra scuole, associazioni, compagnie, che animeranno 16 luoghi della città per cinque giorni. Il programma è ancora in via di definizione, ma si snoderà tra location simbolo: portici, torri, piazza Maggiore, ma anche Mercato Sonato, il centro Montanari, l'Arci Benassi e il Tpo. Omaggio a Lucio Dalla con le note di 'Piazza Grande', 'Felicità' e 'Balla balla ballerino' accompagnate da tre coreografie create da Alessio Vanzini.