Musica: Paolo Conte a Parma e Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - Il tour di Paolo Conte arriva in Emilia per celebrare i 50 anni di 'Azzurro', il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che lo ha fatto conoscere in Italia e nel mondo. Dopo il successo all'estero e alle Terme di Caracalla, e la ripresa autunnale al Teatro Arcimboldi di Milano, il cantautore astigiano fa tappa il 22 novembre al Teatro Regio di Parma, il 10 e 11 dicembre all'EuropAuditorium di Bologna.

'Live in Caracalla-50 years of Azzurro', uscito il 9 novembre, è il suo ultimo disco: due cd (e prossimamente tre vinili) per immortalare il concerto con orchestra dello scorso giugno. L'album comprende 'Lavavetri', il primo inedito da 'Per te', contenuto nel 2017 nella raccolta 'Zazzarazàz-Uno spettacolo d'arte varia', un progetto che ripercorre oltre 40 anni di carriera di Conte e raccoglie il meglio dagli studio album, una selezione di brani live e un disco con le interpretazioni di sue canzoni da parte di protagonisti come Benigni, Jannacci, Dalla-De Gregori, Makeba e Gillespie.