Fiom E-R, per Iia quadro è drammatico

Nella vertenza di Industria Italiana Autobus, "il quadro è drammatico. Al di là degli stipendi, la prospettiva non è quella che ci aveva descritto il Governo". A leggere in questo modo quanto sta avvenendo riguardo la produttrice di autobus a forte rischio è stato il segretario della Fiom Emilia-Romagna, Bruno Papignani, a margine del 12/o Congresso della Cgil Emilia-Romagna.

"Gli stipendi - ha osservato - li stanno pagando, perché Tper ha dato i soldi. Ma le notizie che ci arrivano in queste ore dicono che c'è grande caos su Ferrovie dello Stato: noi insistiamo perché Leonardo faccia subito una proposta di ricapitalizzazione-ponte". Sul pagamento degli stipendi è arrivato via Twitter, anche il commento positivo del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ha auspicato come "nelle prossime ore arrivino altre buone notizie". E alla vigilia dell'assemblea dei soci e del cda di Iia, ha concluso Papignani, "domani qualcosa faremo ma il quadro è drammatico".