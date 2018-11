Vendita di Natale per Antoniano Insieme

Per tre giorni, dal 23 al 25 novembre, a Bologna torna come ogni anno la tradizionale 'Vendita di Natale' di Antoniano onlus, una iniziativa creata per sostenere i bambini in difficoltà. Nello spazio del Sympò (in via delle Lame 83), le socie volontarie di Antoniano Insieme - Centro terapeutico di medicina fisica e riabilitazione che offre servizi di prevenzione, diagnosi e riabilitazione ai bambini in età evolutiva - si occuperanno di allestire e gestire la vendita di bijoux, biancheria intima, articoli di profumeria, alimentari, abiti e accessori vintage.