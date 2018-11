Sui panetti di droga loghi da decifrare

Alcuni panetti di hascisc erano contrassegnati dal logo di un alieno, altri avevano il cavallino della Ferrari e altri ancora la sagoma di un toro. A tentare di scoprire i significati dei diversi marchi saranno i Carabinieri, che hanno sequestrato la droga - quasi 4 kg fra hascisc e marijuana - a casa di un 23enne palermitano che abita in via Libia, a Bologna. Ritenuto un 'insospettabile', era incensurato fino a venerdì quando è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di tre kg di hascisc e 700 grammi di marijuana. I militari della compagnia Bologna Centro hanno perquisito il suo alloggio dopo averlo fermato per strada, mentre portava a spasso il cane nei pressi di una polisportiva vicino a casa. Addosso non aveva nulla, mentre la perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento dello stupefacente, che era in cucina.