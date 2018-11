Scontro tra due auto, morta 86enne

Un'anziana di 86 anni è morta sul colpo in un incidente stradale accaduto alle 12.25 nei pressi di Civitella di Romagna, sull'Appennino forlivese. La donna era bordo di una Opel con al volante il figlio di 64 anni.

Per cause ancora da chiarire da parte dei Carabinieri, all'altezza della intersezione tra via del Bidente e via Parri, il conducente della Opel nell'affrontare una leggera semicurva, probabilmente anche a causa della leggera pioggia che aveva resa viscida la sede stradale, ne ha perso il controllo, urtando il cordolo per finire contro una Bmw con a bordo due persone, che procedeva nel senso opposto di marcia.

La Opel si è rovesciata su un fianco: l'anziana è stata semisbalzata dall'abitacolo subendo ferite mortali al capo.

Feriti, ma non in modo grave, il figlio della deceduta, condotto in Ospedale a Forlì e gli altri due occupanti la Bmw, un 52enne e una 42enne, condotti in Ospedale a Cesena. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e il 118 con due ambulanze e l'elisoccorso da Bologna.



