Alex, 350 donatori a Bologna

Anche Bologna ha risposto all'appello per salvare Alessandro Maria, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica e in attesa di un trapianto di midollo osseo. Alle 18.30 sono stati 350 i giovani che si sono presentati al Policlinico Sant'Orsola per diventare donatori.

Seguiti dai volontari della sezione bolognese dell'Associazione donatori midollo osseo (Admo), ragazzi e ragazze, mamme e papà, tutti tra 18 e 35 anni, hanno compilato un questionario e sono stati sottoposti a un prelievo salivare per la registrazione di una parte dei dati genetici nel Registro donatori di midollo osseo italiano e mondiale. "Tutti quelli che sono qui si iscrivono per diventare donatori - ha spiegato Francesca Martinese, referente della sezione locale di Admo - non solo per aiutare il piccolo Alessandro, ma anche le 1.950 persone che sono in attesa di un trapianto di midollo osseo. Questa grande partecipazione ci emoziona moltissimo".



Data ultima modifica 19 novembre 2018 ore 09:35