'Mente locale', film dal territorio

ìDieci film sono stati selezionati per il concorso 'Mente locale', festival sul racconto del territorio in programma dal 22 al 25 novembre a Vignola (Modena) e Valsamoggia (Bologna) scelti tra i 254 pervenuti e una giuria premierà il vincitore con mille euro. Lo spagnolo 'Invierno en Europa' è sulla situazione dei profughi in Bosnia al confine ungherese; 'Anatomia del miracolo' narra la processione a Napoli della Madonna dell'Arco; 'Enzo' sul cantastorie Enzo del Re; 'Hoa storia di una guaritrice', il disboscamento del Vietnam del nord; 'Mondo Za' e la bassa Padana di Cesare Zavattini; la Maremma di 'Gli ultimi butteri; la riflessione sullo ius soli in 'Il mondiale in piazza'; 'Il monte delle formiche' (le formiche maschio che muoiono dopo l'accoppiamento l'8 settembre); 'ArtQuake' i beni culturali e il terremoto; e 'I campi sperimentali di Ercole Maggio' sul ritorno alla terra in Salento. Previste due menzioni speciali del Touring Club e del Mibac.

Data ultima modifica 17 novembre 2018 ore 12:10