Il Policlinico Sant'Orsola inaugura 26 nuovi ambulatori

Sei inaugurazioni in una al Policlinico di Sant'Orsola a Bologna: sono stati 'battezzati' oggi 26 nuovi ambulatori per Diabetologia, Malattie del metabolismo, Insufficienza intestinale e Pneumologia e, in più, una nuova Pet e una nuova risonanza magnetica che sostituiscono strumentazioni ormai obsolete. Sei interventi realizzati negli ultimi mesi per un valore complessivo di 6,2 milioni di euro.

Al taglio del nastro il direttore generale del policlinico Antonella Messori, che ha ricordato l'importanza della riqualificazione dei laboratori per la continuità delle cure ai pazienti, il rettore Francesco Ubertini, per il quale le novità confermano il policlinico "punto di riferimento internazionale", il presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) di Bologna Giuliano Barigazzi, che ha evidenziato "il salto di qualità dei percorsi di cura", e l'assessore regionale Sergio Venturi, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare le attività di ricerca e innovazione in ospedale.