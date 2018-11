Mudhoney, 'sold out' nel tour italiano

Sono 'sold out' le date di Bologna (21 novembre-Locomotiv club) e di Milano (23-Santeria social club) degli americani Mudhoney, che saranno anche il 22 a Roma (Largo), dove la vendita di biglietti - segnalano gli organizzatori - è alta. Il tour arriva a meno di due mesi dall'uscita di 'Digital Garbage', decimo album di una carriera trentennale, e celebra anche i 30 anni dell'etichetta Sub Pop Records. Il vocalist Mark Arm, il chitarrista Steve Turner, il bassista Guy Maddison e il batterista Dan Peters propongono un disco dalle tinte forti, sintesi di tutta la loro energia.

La band ha reso possibile l'ascesa del movimento grunge dei primi anni '90: prima ancora di nomi come Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, il gruppo già dal 1988 ha contribuito a portare in primo piano questo genere, che ha lasciato un marchio indelebile nella storia del rock. Sul palco anche i Please the Trees, gruppo psychedelic rock della Repubblica Ceca, con una particolarità: piantano un albero in ogni città visitata in tour.