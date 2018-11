Casa, a Bologna l'assemblea Laic

L'Assemblea nazionale della Lega amministratori immobiliari condominiali (Laic) si terrà venerdì 16 novembre a Bologna, allo Zanhotel Europa. L'associazione, sorta a Bologna nel 2013, offre competenze multidisciplinari, in linea con quanto richiede il mercato e una costante attenzione al mondo della legislazione normativa. L'assemblea, secondo il presidente Lorenzo Cottignoli, "sarà occasione per condividere le aspettative e le domande sulla professione di amministratori immobiliari condominiali e per partecipare alle decisioni sul futuro dell'Associazione.

Vogliamo vivere questo evento come una vera e propria festa - aggiunge - confrontandoci sulle tematiche più di interesse e carpendo sollecitazioni dei nostri referenti regionali, locali e degli associati, oltre che degli ospiti. L'Assemblea Nazionale, dunque, diventerà momento partecipativo di programmazione oltre che di condivisione di nuove idee e nuovi progetti che come Consiglio Direttivo (uscente) proporremo alla sala".