Cacciatore disperso in Appennino

Da ieri sera sono in corso ricerche in Appennino, al confine tra Emilia e Toscana, per un cacciatore disperso nella zona di Sasso Tignoso, comune di Pievepelago, nel Modenese. Si tratta di un 71enne pistoiese, che non ha fatto rientro dopo una battuta di caccia in compagnia del proprio cane. I tecnici del soccorso alpino dell'Emilia-Romagna hanno ripreso le ricerche in mattinata con elicotteri e unità cinofile, insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza proveniente dall'Abetone, ai vigili del fuoco e dei carabinieri.



Data ultima modifica 13 novembre 2018 ore 14:37