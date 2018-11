Patto per i giovani, fondi per 260 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - Un patto da 260 milioni di euro dedicato alle fasce più verdi della popolazione emiliano-romagnola - e ribattezzato 'Giovani Più' - siglato dalla Regione e dai firmatari del Patto per il Lavoro per fornire ai ragazzi maggiori opportunità, competenze e servizi nella ricerca o nella creazione di occupazione di qualità, non precarie e con la giusta retribuzione.

L'accordo è stato sottoscritto dagli stessi protagonisti del Patto per il Lavoro del 2015: Regione, Province, Comuni capoluogo, sindacati, associazioni di imprese e di professionisti, Terzo Settore, Atenei, Ufficio scolastico regionale, Abi e Unioncamere.

"Dal 2015 - osserva il presidente Stefano Bonaccini - la Regione ha investito per i giovani circa 650 milioni di euro: confermiamo questo investimento e facciamo di più, investendone altri 260. Intendiamo rilanciare il ruolo di ragazze e ragazzi nella società e nel lavoro con l'obiettivo di creare più lavoro stabile e adeguatamente retribuito".