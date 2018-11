Al via il Parma film festival

(ANSA) - PARMA, 12 NOV - PARMA, 12 NOV - Prende il via l'edizione 2018 del Parma Film Festival, una settimana di eventi legata al mondo del cinema.

In programma appuntamenti, eventi e incontri che dalla mattina, con le proiezioni riservate alle scuole (cinebreakfast), alla sera, con le anteprime accompagnate da registi e interpreti di fama internazionale, incrocerà il pubblico.

Sei le proiezioni serali. Si inizia questa sera con Alberto Fasulo, l'autore di 'Menocchio', unico film italiano in concorso quest'anno a Locarno, per proseguire con il film e l'atto dal vivo di Stefano Ricci, una performance tra musica e disegno.

Mercoledì è la volta di "Notti magiche" mentre giovedì tocca all'anteprima di 'Cold war', accompagnato in sala da Andrea Occhipinti e infine venerdì viene proiettato 'Still recording', il film vincitore della Settimana della critica a Venezia. Gran finale, sabato , con un'altra anteprima: 'Troppa grazia' che vedrà la partecipazione del regista Gianni Zanasi e dell'attrice Alba Rohrwacher.