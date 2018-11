Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena. Resta per oggi l'allerta arancione nella pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'Emilia-Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 (criticità moderata, ndr).