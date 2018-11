Anima e corpo, immagini sacro e profano

(ANSA) - BOLOGNA, 8 NOV - Le Collezioni Comunali d'Arte di Bologna, a Palazzo d'Accursio, ospitano dal 10 novembre al 24 febbraio la mostra 'L'anima e il corpo. Immagini del sacro e del profano tra Medioevo ed Età Moderna', a cura di Silvia Battistini e Massimo Medica.

Il riallestimento di una parte delle Collezioni, necessario per consentire lavori di rifacimento delle coperture, è diventato occasione per accostare diversamente le opere del museo e farle dialogare in un percorso tematico. Attraverso i soggetti cari alla cultura figurativa dei secoli passati, si racconta il cambiamento dal XIII al XVIII secolo dell'uso della figura umana nell'arte occidentale, per narrare sia l'essenza del divino, sia vita e sentimenti quotidiani. Si alternano le sale dedicate ai due aspetti, mettendo in mostra la ricca collezione di sculture e di dipinti medievali, le tavole di Francesco Francia, Amico Aspertini e Luca Signorelli, le tele di Prospero Fontana, Ludovico Carracci, Guido Cagnacci, Donato Creti, Gaetano Gandolfi, Pelagio Palagi.