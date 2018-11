A Modena il 'Satyricon' di Maderna

(ANSA) - MODENA, 8 NOV - Il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, attento alla musica del '900 e contemporanea, ha in programma il 9 e 11 novembre l'opera di Bruno Maderna, 'Satyricon' basata sulla 'Cena di Trimalcione' dal 'Satyricon' dello scrittore romano Petronio.

Il lavoro di Maderna è costituito da un collage di sedici numeri: parlando in inglese, tedesco, francese e latino, otto commensali si raccontano in modo ipocrita durante una cena orgiastica in casa di Trimalcione, ex schiavo romano arricchito, ostentando le loro ricchezze. La messinscena modenese è frutto di una coproduzione con il Festival di Pasqua di Salisburgo e la Staatsoper di Dresda ed è firmata dal regista Georg Schmiedleitner. Pietro Borgonovo dirigerà l'Ensemble da Camera del Teatro Comunale di Modena e un cast internazionale. Il Satyricon fu composto nell'ultimo anno di vita di Bruno Maderna scomparso nel 1973 e tra i massimi esponenti dell'avanguardia storica europea a fianco di Boulez, Stockhausen, Nono, Berio e Messiaen.