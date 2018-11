Sos cavalli nel Delta del Po, appello di Nicole Berlusconi

"Nell'emergenza possiamo mettere a disposizione il nostro centro di recupero a Villanterio, ma se troviamo un altro terreno disponibile ben venga, perché abbiamo già tanti cavalli in cura". Resta massima l'attenzione di Nicole Berlusconi, presidente di Progetto Islander, sulla vicenda dei 28 cavalli abbandonati in un ex maneggio di Valle Lepri, vicino a Ostellato, nel Ferrarese. L'appello della nipote dell'ex premier arriva da Bologna, dove ha partecipato a una conferenza stampa di Fratelli d'Italia per chiedere l'istituzione di un garante regionale degli animali.

"Stiamo aspettando l'ordinanza del sindaco per avere l'autorizzazione a procedere", ha spiegato. "È un branco allo stato brado: dobbiamo mettere in sicurezza il terreno in cui si muove, portare acqua e fieno dopodiché, se ci dovrà essere uno spostamento, andrà organizzata un'operazione con addetti ai lavori e professionisti". Questo perché gli animali "non sono abituati a essere presi e caricati sui van".