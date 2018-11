Merola: 'Comuni contro il dl sicurezza'

"Se il testo del decreto sicurezza non cambia, chiamerò a raccolta Comuni, associazioni e volontariato: un altro modo è già possibile". Lo annuncia il sindaco di Bologna Virginio Merola, dopo l'approvazione al Senato del dl sicurezza.

"Mettiamo in fila le cose - ha detto Merola - niente soldi per i Comuni per l'accoglienza diffusa dei migranti, tre ogni mille abitanti secondo il sistema Sprar). Ci saranno grandi centri dove concentrare le persone con meno fondi per vitto e alloggio. Cosa faranno per mesi e mesi? Usciranno per le città e i Comuni si arrangeranno con i servizi sociali e sanitari. E la chiamano sicurezza. Il decreto non prevede il parere dei Comuni su dove insediare i centri: sappiano che il mio sarà contrario".



