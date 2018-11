Esce 'Birthday', primo singolo Mecozzi

(ANSA) - BOLOGNA, 7 NOV - Sarà in radio dal 16 novembre 'Birthday', primo singolo di Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista, da 9 anni al fianco del compositore e pianista Ludovico Einaudi. Il brano anticipa l'album di esordio 'Awakening', in uscita il 25 gennaio con Warner Music.

Riminese, 26 anni, ha cominciato dodicenne a suonare il violino e pochi anni dopo ha intrapreso gli studi di direzione d'orchestra. Oltre a una intensa attività concertistica, si dedica da anni a composizione e arrangiamento nell'ambito della musica leggera, classica contemporanea e minimalista. Interpreta anche musica celtica e foklorica. Dal 2009 collabora stabilmente con Einaudi in tournée e nella realizzazione dei dischi; in studio ha lavorato anche con Branduardi, Pacifico, Mingardi e Filippo Graziani.

"Birthday - spiega Mecozzi - contiene tutti gli aspetti della mia musica: contaminazione fra geografie sonore, ritmo come sfogo primordiale, uso del violino non sempre accademico e spesso derivante da improvvisazioni".