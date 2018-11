Segre: 'Piango per chi ha messo la maglietta-choc'

"Vuole che io mi metta a piangere? Non piango mai. Però, davanti a una cosa del genere, piango per la persona che l'ha messa". Così la senatrice a vita Liliana Segre, a Bologna per un incontro con gli studenti sul tema 'Storia e memoria della Shoah' promossa dalla Fondazione Corriere della Sera, ha parlato di Selene Ticchi, militante (ora sospesa) di Forza Nuova che, a Predappio, ha indossato la maglietta con la scritta 'Auschwitzland'. Ai cronisti che prima dell'evento le hanno chiesto un'opinione sul rischio che quest'epoca diventi un'epoca di odio, Segre ha risposto: "Il grande odio, quello con tutte le lettere maiuscole, non ancora. Però l'odio comincia serpeggiando, non è che sia dichiarato subito l'odio. Comincia piano piano serpeggiando, poi può finire ad Auschwitz".