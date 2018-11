'Sganapino torna a casa', mostra Presini

(ANSA) - BOLOGNA, 5 NOV - Ricorre quest'anno il centenario della nascita del burattinaio Demetrio Nino Presini e Biblioteca Salaborsa di Bologna accoglie in Sala Ragazzi 'Sganapino torna a casa', mostra curata da Riccardo Pazzaglia, ultimo allievo di Presini, che con un percorso di immagini e documenti filmati riporterà al tempo in cui nella Sala Ragazzi sorgeva al Teatrein di Buratein. Inaugurazione alle 17 di martedì 6 novembre, il giorno del compleanno di Presini. La mostra sarà visitabile fino al 18 novembre, negli orari di apertura della biblioteca.

Presini e la sua Compagnia dal 1976 e per 14 anni allestirono vere e proprie stagioni teatrali con i burattini bolognesi. Il protagonista di mille avventure era Sganapino, personaggio in cui Presini riunì e fissò le svariate modifiche, rispetto al modello originario creato da Augusto Galli, che già avevano apportato nel tempo altri burattinai, costituendo di fatto un tipo nuovo, uno Sganapino moderno in bilico tra la clownerie e il Vagabondo di Charlie Chaplin.