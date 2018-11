Ferrari, utile netto +105%

La Ferrari ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 287 milioni, in crescita del 105% grazie al beneficio del Patent Box. L'ebitda adjusted è pari a 278 milioni di euro, in aumento del 4,7% e dell'11,9% a cambi costanti. "Sono risultati in linea con i target 2018, verso un grande anno", commenta la casa di Maranello, ma a Piazza Affari il titolo va giù del 2,1%.

Le consegne totali sono pari a 2.262 unità, in aumento del 10,6% e i ricavi netti ammontano a 838 milioni (+0,3% e +2,2% a cambi costanti).

Confermati gli obiettivi già indicati per il 2018: consegne oltre 9.000 unità incluse le supercar, ricavi netti maggiori di 3,4 miliardi di euro, ebitda adjusted maggiore o uguale a 1,1 miliardi, indebitamento industriale netto inferiore a 350 milioni inclusa una distribuzione dei dividendi ai possessori di azioni ordinarie e esclusi potenziali riacquisti di azioni.