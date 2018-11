Ecco il primo servizio merci su AV

(ANSA) - BOLOGNA, 5 NOV - L'esordio è in programma mercoledì sera e sarà una prima assoluta per il commercio italiano e non solo: si tratta di Mercitalia Fast, il servizio ferroviario ad alta velocità di trasporto merci messo in campo da Mercitalia, società controllata dal gruppo Ferrovie.

Il tragitto collegherà l'Interporto di Bologna con il terminale campano di Maddaloni-Marcianise (Caserta) e viaggerà ogni notte in entrambi i sensi, lungo il normale collegamento passeggeri. I tempi di percorrenza saranno di circa 3 ore e mezza, con una velocità media di 180 chilometri orari e grazie a un treno ad alta velocità attrezzato per il trasporto di roll container. Ogni viaggio avrà una capacità di carico di 18 tir e permetterà di alleggerire di circa 9mila camion all'anno l'autostrada A1 con una riduzione dell'80% delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, rispetto al trasporto stradale.