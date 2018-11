Bologna, Zakharova al Teatro Comunale

(ANSA) - BOLOGNA, 5 NOV - Dopo anni nei quali è stata considerata la Cenerentola della programmazione, la danza torna nuovamente protagonista sul palcoscenico del Teatro Comunale di Bologna: per la stagione 2019 annunciato un cartellone di quattro titoli proposti in due differenti cicli di abbonamento per un totale di 8 serate. Classici del balletto e capolavori moderni dei maggiori coreografi di oggi, con compagnie ed étoiles italiane e internazionali. L'apertura, il 27 e 28 febbraio, avverrà con "Amore" interpretato da Svetlana Zakharova, prima ballerina del Bolshoj ed étoile del Teatro alla Scala; a seguire (5 e 6 aprile) il "Lago dei cigni" con il Corpo di Ballo del San Carlo di Napoli, "Trittico" del Ballet de l'Opera de Nice (11 e 12 maggio) e in chiusura, il 24 e 25 settembre, "Instrument Jam" della Compagnia Zappalà Danza.

Abbonamenti dal 7 novembre da 50 a 180 euro mentre i singoli biglietti, in vendita dal 9, vanno da 5 a 100 euro.



Data ultima modifica 05 novembre 2018 ore 18:45