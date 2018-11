Concordato con riserva per la Piacentini

È stato dichiarato il concordato con riserva per l'azienda Piacentini Costruzioni con sedi a Palagano e Montale di Castelnuovo, nel Modenese, una realtà attiva dal 1949. La riserva con cui il giudice delegato del Tribunale ha dichiarato il concordato è legata alla presentazione dell'accordo di ristrutturazione del debito con le banche. Augusto Castelfranco è stato nominato commissario. Lo riferisce la Gazzetta di Modena.

Secondo quanto viene riportato, la società, che nel 2017 ha fatturato 88 milioni, è attualmente impegnata in lavori del controvalore di 180 milioni e in altri, in forma consortile, per quasi 500 milioni, con clienti primari fra i quali Anas ed Eni. Esistono tre istanze di fallimento pendenti e Piacentini Costruzioni deve ottenere un'adeguata ristrutturazione dei debiti con le banche. Molti i grandi lavori in cui l'azienda è stata impegnata, dal Mose di Venezia al cantiere dell'alta velocità Lione-Torino tramite il Consorzio Coseam.

"A quello che sappiamo finora, l'azienda sta vivendo una crisi finanziaria, ma che, per ora, non avrà ricadute a livello di ristrutturazioni per quel che riguarda i lavoratori, che sono duecento tra operai e

amministrativi", ha detto Marcello Beccati, segretario della Fillea-Cgil di Modena.



