Reggio Film Festival specchio del mondo

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 2 NOV - E' dedicata al dialogo interculturale la 17/a edizione di Reggio Film Festival, in programma dall'8 al 19 novembre: 'Specchio/Mirror' è il titolo-tema per un'idea di arte che si pone come "specchio del mondo", come possibilità di "restituire allo sguardo del fruitore una diversa consapevolezza della realtà circostante e delle sue infinite rappresentazioni".

"Il Festival - anticipa l'ideatore e direttore artistico, Alessandro Scillitani - si aprirà con John Rosengrant, il più grande creatore di effetti speciali di Hollywood, supervisore di Avatar, Hunger Games, Revenant, Avengers e Jurassic World".

Proseguirà poi con Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d'oro alla carriera per il Teatro 2018, che presenteranno alcuni loro cortometraggi. In programma anche musica, dalle Sorelle Marinetti alla contrabbassista Caterina Palazzi, e il 'Cinebus' del Teatro dell'Orsa. Tra gli ospiti internazionali pure la regista norvegese Iram Haq, che presenterà 'Cosa dirà la gente', candidato agli Oscar 2019.



Data ultima modifica 02 novembre 2018 ore 15:08