Ambulanza e automedica contro un camion, morta una donna

Un'ambulanza e un'auto medica dell'assistenza pubblica di Borgo Val di Taro (Parma) sono rimaste coinvolte attorno alle 5 in un incidente stradale con un camion, lungo via Emilia Ovest a Fraore, frazione della città emiliana. I due mezzi sono finiti in un fossato. Una volontaria di 53 anni è morta all'ospedale. Ferite anche una bimba di una anno, in rianimazione ma fuori pericolo, e la madre. Proprio la bambina era oggetto dell'intervento del 118.

L'ambulanza è stata coinvolta in uno schianto sulla via Emilia ovest, all'altezza di Fraore (frazione di Parma). Secondo quanto ricostruiscono le aziende sanitarie, il mezzo era partito da Gotra (Borgotaro) per accompagnare una bambina al pronto soccorso del Maggiore di Parma. Sul mezzo, oltre alla volontaria deceduta, erano presenti l'autista, il medico dell'emergenza territoriale e la madre della bambina. Coinvolti nell'incidente gli autisti dell'automedica, partita insieme all'ambulanza, e un tir. Le condizioni di salute dei feriti sono state seguite "con grande attenzione dai direttori generali delle due aziende sanitarie di Parma, che di prima mattina sono andati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore". Il medico è in prognosi riservata, mentre è confermato che la bimba, seppur in rianimazione, non è in pericolo di vita. Traumi di media gravità per la madre, ricoverata in osservazione breve intensiva al pronto soccorso, e di lieve entità per l'autista dell'ambulanza, già valutato dagli ortopedici del Maggiore. L'autista dell'automedica è stato dimesso, mentre è rimasto illeso l'autista del tir.

Data ultima modifica 30 ottobre 2018 ore 14:41