L'offerta congressuale dell'Emilia Romagna si presenta, dall'1 al 3 novembre a Bologna, a 'Italy at Hand, The Event', appuntamento business to business dedicato alla Meeting Industry italiana. Partecipano 30 aziende nazionali del settore e 45 buyer internazionali.

L'iniziativa è organizzata da Convention Bureau Italia, in collaborazione, per la parte logistica, con il Convention Bureau di Bologna, assieme la quale saranno presenti anche il Convention Bureau della Riviera di Rimini, Modenatur, Food Valley Travel (Parma) e Parma Incoming. Dopo il pranzo finale di sabato 3 novembre nel parco agroalimentare Fico Eataly World di Bologna, dal pomeriggio e fino a lunedì 5, sono in programma due educational post-evento gestiti da Apt Servizi Emilia Romagna, che daranno la possibilità, a 19 buyer di 12 paesi, di scoprire la ricchezza dell'offerta turistica dell'Emilia Romagna.

'Italy at Hand, The Event' comincerà con la serata inaugurale del 1 novembre a Palazzo Pepoli e proseguirà, nella mattina di venerdì 2, a Palazzo Re Enzo dove sono in programma incontri commerciali tra buyer mondiali e operatori italiani. Nel pomeriggio attività interattive per conoscere le opportunità offerte dal territorio e, in serata, cena di gala a Palazzo Gnudi. Gli appuntamenti commerciali proseguiranno, a Palazzo Re Enzo, anche nella mattina del 3 novembre. (ANSA).